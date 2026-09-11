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11.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend freundlich

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 145,33 USD zu.

Procter & Gamble
117.32 CHF 1.21%
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Das Papier von Procter Gamble konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 145,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 145,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 143,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 634'712 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,08 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,30 Prozent.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.10.2027 dürfte Procter Gamble die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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