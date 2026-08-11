Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Dienstagabend tiefer

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 144,88 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten realisiert. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,95 USD nach. Bei 145,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 877'379 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,00 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,39 USD. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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