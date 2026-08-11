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11.08.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 144,53 USD ab.

Procter & Gamble
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Um 16:28 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 144,53 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 144,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 414'872 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. 15,72 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 5,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 21.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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