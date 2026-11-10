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10.11.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Dienstagabend vor

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Dienstagabend vor

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 169,19 USD.

Procter & Gamble
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Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 169,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'207 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,78 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,22 USD. Zuletzt wurden via New York 653'840 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 170,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 22,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,39 USD belaufen. Procter Gamble gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.28 Mrd. USD im Vergleich zu 22.39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 20.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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