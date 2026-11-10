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10.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 167,71 USD.
Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 167,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'150 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,25 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,22 USD. Zuletzt wurden via New York 286'351 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 170,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD ab. Abschläge von 17,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,39 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.39 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,98 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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