Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Donnerstagabend vor

Das Papier von Procter Gamble konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 142,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,25 USD aus. Bei 142,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 536'773 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,63 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Procter Gamble dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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