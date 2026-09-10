Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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10.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Procter Gamble hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Procter Gamble-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 142,66 USD.
Bei der Procter Gamble-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 142,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'219 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 143,25 USD. Bei 142,14 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,94 USD. Bisher wurden heute 268'722 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 14,70 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,53 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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