Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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10.08.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 145,94 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 145,94 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 146,19 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 144,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 403'531 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 6,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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