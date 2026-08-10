Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Nachmittag tiefer

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 144,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'985 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,15 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 144,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 232'483 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 5,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,40 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.89 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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