Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend in Grün

Das Papier von Procter Gamble konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 147,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'653 Punkten notiert. Bei 148,55 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 377'839 Procter Gamble-Aktien.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 13,64 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,26 USD belaufen. Am 24.04.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 21.24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 19.78 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.07.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.07.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS

Wettbewerb im Logistik-Sektor - Wird Amazon zur Gefahr für FedEx und UPS?

Procter & Gamble-Aktie zieht an: Konzern überrascht positiv und bestätigt Ziele