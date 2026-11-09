Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 168,28 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'377 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 168,28 USD. Bei 166,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 548'167 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 170,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 137,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 22,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,97 USD, nach 1,95 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.28 Mrd. USD – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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