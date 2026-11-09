Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble wird am Nachmittag ausgebremst

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 165,84 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'109 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 165,29 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 271'115 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei 170,52 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 2,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 17,01 Prozent sinken.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.28 Mrd. USD im Vergleich zu 22.39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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