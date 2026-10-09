Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend fester

Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 151,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'678 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 151,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 150,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 330'698 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 10,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 20.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,97 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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