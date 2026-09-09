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09.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 142,78 USD ab.

Procter & Gamble
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Um 20:26 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 142,78 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'469 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 142,45 USD. Bei 144,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 649'117 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2026 auf bis zu 167,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 14,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 3,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 20.10.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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