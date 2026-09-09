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09.09.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 143,58 USD.

Procter & Gamble
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Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 143,58 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'417 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,45 USD nach. Bei 144,16 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 330'032 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.89 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.10.2027 dürfte Procter Gamble die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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