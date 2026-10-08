Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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08.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 150,47 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 150,47 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'142 Punkten tendiert. Bei 150,52 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 370'722 Procter Gamble-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 8,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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