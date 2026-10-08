Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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08.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 148,96 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 148,96 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'096 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 148,97 USD. Mit einem Wert von 147,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 167'219 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,97 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Procter & Gamble am 08.10.2026
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