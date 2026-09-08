Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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08.09.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 145,21 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 145,21 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'874 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 144,30 USD. Mit einem Wert von 145,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 512'729 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 13,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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