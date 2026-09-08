Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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08.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble büsst am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 144,93 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 144,93 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'750 Punkten realisiert. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,53 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,53 USD. Bisher wurden heute 280'538 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 5,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 USD. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2027 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 20.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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