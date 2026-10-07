Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend nahezu unverändert

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 148,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'212 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,66 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,22 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,68 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374'926 Stück gehandelt.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 11,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 7,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2027 wird am 22.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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