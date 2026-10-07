Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zieht am Mittwochnachmittag an

Die Procter Gamble-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 148,74 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 149,66 USD. Bei 148,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 212'093 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 12,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 8,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 22.10.2026 gerechnet. Procter Gamble dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,97 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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