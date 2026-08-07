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07.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 145,68 USD abwärts.

Procter & Gamble
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 145,68 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'929 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 144,00 USD. Bei 144,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 496'723 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2026 auf bis zu 167,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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