Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 145,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'047 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 144,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 269'197 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,40 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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