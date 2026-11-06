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06.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 166,08 USD abwärts.
Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 166,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'457 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 162,87 USD. Mit einem Wert von 163,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 596'362 Procter Gamble-Aktien.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 137,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 17,13 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 4,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,39 USD je Procter Gamble-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23.28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.39 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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