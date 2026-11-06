Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 165,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'590 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 162,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367'984 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,52 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 20,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent auf 23.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividende können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger