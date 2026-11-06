|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 165,80 USD.
Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 165,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'590 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 162,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367'984 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 170,52 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 20,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent auf 23.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividende können sich Procter Gamble-Anleger freuen
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
06.11.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit klaren Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.