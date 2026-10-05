Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Montagabend vor

Die Procter Gamble-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 145,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'310 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 145,95 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,00 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 436'254 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 12,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 20.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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