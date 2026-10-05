Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 145,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 145,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 228'481 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 15,05 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Procter Gamble dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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