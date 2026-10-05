Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’171 0.0%  DAX 25’246 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’237 0.0%  Gold 4’135 -0.2%  Bitcoin 70’909 -1.0%  Dollar 0.8312 0.3%  Öl 101.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Suche...

Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag höher

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 145,37 USD.

Procter & Gamble
120.27 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 145,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 145,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 228'481 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 15,05 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Procter Gamble dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer

Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.94 SHBEEU
Short 14’526.70 13.80 SGBK2U
Short 15’062.97 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.