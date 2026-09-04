Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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04.09.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verbilligt sich am Freitagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 146,55 USD.
Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 146,55 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'424 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 145,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 507'836 Procter Gamble-Aktien.
Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 137,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 6,09 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 20.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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