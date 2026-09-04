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04.09.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Nachmittag Verluste

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 146,63 USD.

Procter & Gamble
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Um 16:28 Uhr ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 146,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'413 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 145,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,47 USD. Zuletzt wechselten 214'115 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei 167,25 USD markierte der Titel am 28.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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