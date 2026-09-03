Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gibt am Nachmittag nach

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 147,16 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'337 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 146,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215'353 Procter Gamble-Aktien.

Bei einem Wert von 167,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,65 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 6,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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