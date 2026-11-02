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02.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 164,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'091 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 164,30 USD. Bei 162,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 556'738 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.02.2026 markierte das Papier bei 167,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,91 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 23.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 vorlegen.
In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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