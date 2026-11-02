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02.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Montagnachmittag
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 162,92 USD.
Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 162,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'424 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 163,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 326'581 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 2,59 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit Abgaben von 15,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 4,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,39 USD je Procter Gamble-Aktie. Am 22.10.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.01.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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