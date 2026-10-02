Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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02.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend in Grün
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 144,48 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 144,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'108 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 144,87 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418'800 Procter Gamble-Aktien.
Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,76 Prozent. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.
Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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