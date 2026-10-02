Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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02.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 144,45 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 144,45 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'227 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 144,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 144,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126'074 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 13,63 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 20.10.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Procter & Gamble am 02.10.2026
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