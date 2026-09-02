Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Abend

Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 148,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 148,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 146,28 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 490'796 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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