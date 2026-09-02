Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag gesucht

Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'160 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 147,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 146,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 214'648 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2026 auf bis zu 167,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 12,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit Abgaben von 5,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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