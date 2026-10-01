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01.10.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verbilligt sich am Abend

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verbilligt sich am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 144,35 USD nach.

Procter & Gamble
119.65 CHF -3.08%
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Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 144,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'912 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 143,43 USD. Bei 144,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 394'296 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 15,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 4,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 21.20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 20.10.2027.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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