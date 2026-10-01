Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 144,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'699 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 143,54 USD. Mit einem Wert von 144,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 178'061 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 13,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Mit Abgaben von 4,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 20.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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