Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend stärker

Um 20:26 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 146,35 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Bei 148,33 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 145,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 638'588 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 137,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,96 Prozent.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,98 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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