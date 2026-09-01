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Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

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01.09.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble legt am Nachmittag zu

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 147,86 USD.

Procter & Gamble
119.80 CHF 3.01%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 147,86 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'147 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 145,76 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 294'002 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 13,11 Prozent Luft nach oben. Am 08.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 7,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.20 Mrd. USD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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