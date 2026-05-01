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01.05.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 146,86 USD ab.

Procter & Gamble
115.26 CHF -2.02%
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Die Procter Gamble-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 146,86 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'595 Punkten notiert. Bei 146,86 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 147,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 331'953 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 170,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,43 Prozent. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Mit Abgaben von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,26 USD, nach 4,08 USD im Jahr 2025. Procter Gamble gewährte am 24.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.24 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Procter Gamble am 04.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,90 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com