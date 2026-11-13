Procter Gamble Hygiene Health Care gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Procter Gamble Hygiene Health Care lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 60.33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble Hygiene Health Care 64.65 INR je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 11.45 Milliarden INR, gegenüber 11.50 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch