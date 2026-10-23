Procter Gamble: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Procter Gamble hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1.95 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.28 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch