ProCredit stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ProCredit hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.370 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 44.2 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 75.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch