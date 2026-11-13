ProCredit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ProCredit präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.53 EUR gegenüber 0.190 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProCredit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 32.70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125.2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 186.0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch