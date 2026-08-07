Procrea hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Procrea hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105.53 JPY gegenüber 95.21 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch