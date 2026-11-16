Procrea gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Procrea präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 41.22 JPY. Im letzten Jahr hatte Procrea einen Gewinn von 18.72 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch