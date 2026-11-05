Procore Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Procore Technologies hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 402.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procore Technologies 338.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch