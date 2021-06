ProColombia : Opportunités d'affaires en Colombie pour les investisseurs britanniques et européens

- La Colombie présentera des projets et des entreprises aux investisseurs internationaux lors d'une nouvelle édition du salon Colombia Inside Out qui se tiendra en ligne du 22 au 24 juin 2021

LONDRES, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le Colombia Inside Out 2021 (CIO 2021) est une plate-forme d'affaires et l'un des forums économiques colombiens les plus importants et les plus reconnus en dehors de la Colombie. Il s'agit d'une étape importante pour célébrer les relations en matière d'investissement et de marché des capitaux entre le pays sud-américain et le Royaume-Uni, ainsi que d'autres investisseurs européens et mondiaux. L'événement est un effort conjoint entre le gouvernement britannique, l'ambassade de Colombie, ProColombia au Royaume-Uni et les chambres de commerce binationales.

Pour l'édition virtuelle de CIO 2021, qui se tiendra du 22 au 24 juin, un portefeuille d'opportunités dans des secteurs tels que les infrastructures, la technologie, l'agroalimentaire, l'énergie, l'hôtellerie et le tourisme, entre autres, sera proposé aux investisseurs.

Outre les réunions individuelles, des intervenants de haut niveau tels que le président colombien, Iván Duque, le ministre des finances, José Manuel Restrepo, et Flavia Santoro, présidente de ProColombia, discuteront pendant ces trois jours du rôle central des investissements étrangers directs dans la reprise économique de la Colombie, d'un aperçu fiscal de la Colombie et des mises à jour de la réglementation financière, ainsi que de l'importance des investissements durables, des infrastructures et de l'énergie dans une ère post-COVID.

Dans le secteur des infrastructures, plusieurs développements importants dans des villes colombiennes telles que Medellin, Bogotá et Cartagena seront présentés aux investisseurs. En outre, les projets d'infrastructure présentés lors de la conférence CIO 2021 visent à développer les principales routes à péage, les aéroports, les infrastructures de télécommunications, les écoles et les centres de recherche et développement en Colombie.

La technologie et les projets informatiques sont essentiels pour la Colombie. Les entreprises participantes sont à la recherche de partenariats et d'investisseurs internationaux et la plupart d'entre elles sont liées aux solutions fintech, à l'intelligence artificielle, au développement de logiciels et à d'autres entreprises créatives.

La Colombie s'est engagée à assurer une croissance durable. 100 % des projets énergétiques promus lors de cet événement sont axés sur la production d'énergie renouvelable dans différentes régions du pays.

De plus, les conditions météorologiques de la Colombie sont essentielles pour permettre des cultures tout au long de l'année, ce qui rend le pays attrayant pour les projets concernant le café, le cacao, les fruits, ainsi que d'autres produits tels que le cannabis médical et la production durable de bois.

« L'objectif principal du CIO 2021 est de renforcer la perspective britannique et européenne sur la Colombie, en soulignant les opportunités spécifiques pour promouvoir l'intérêt et l'investissement dans les années à venir, et en positionnant la Colombie comme un partenaire commercial principal pour ces marchés dans la région Latam », a déclaré Flavia Santoro, présidente de ProColombia.

Lors de la dernière édition, en 2019, l'événement a eu lieu à Mansion House, où plus de 330 invités ont rejoint les conférences, plus de 24 projets et 16 entreprises colombiennes cotées en bourse ont rencontré des investisseurs britanniques et européens.

En tant que région, l'Europe est le premier investisseur mondial en Colombie, tandis que le Royaume-Uni occupe la quatrième place, selon les rapports du Banco de la República (Banque centrale).