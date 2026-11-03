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03.11.2026 08:30:36
Procimmo Real Estate SICAV will mit Kapitalerhöhung gut 60 Mio Fr. einnehmen
Zürich (awp) - Der Fondsverwalter Procimmo hat für die geplante Kapitalerhöhung für den Immobilienfonds "Procimmo Real Estate SICAV - Industrial" weitere Details bekanntgegeben. Neu liegt das Zielvolumen bei 60,7 Millionen Franken.
Bei der Ankündigung vor gut einer Woche waren rund 62 Millionen Franken in Aussicht gestellt worden. Es sollen maximal 434'214 neue Aktien ausgegeben werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Mit dem aufgenommenen Kapital würden "attraktive" Immobilien erworben.
Die Zeichnungsfrist läuft, wie bereits bekannt, vom 9. bis zum 20. November. Die Bezugsrechte würden bis zum 18. November 2026 an der Schweizer Börse SIX gehandelt, und die Liberierung der neuen Aktien sei für den 27. November vorgesehen, so Procimmo.
Das Bezugsverhältnis wurde den Angaben zufolge auf 28 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto 143,34 Franken je Aktie (einschliesslich Emissionskommission).
ys/to
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